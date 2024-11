Declarações de Ruben Amorim em conferência de imprensa posterior à vitória do Sporting sobre o Estrela da Amadora, nesta sexta-feira, por 5-1:

[O que ficou por ganhar no Sporting?]

«Ficou por ganhar os títulos todos que devíamos ter ganho, uma Supertaça perdida de uma forma que nos marca. Tenho a convicção de que vamos ser bicampeões. Criámos uma família aqui e ainda há dois jogos para vencer»

[Trouxe estabilidade ao Sporting?]

«Tudo no Sporting melhorou, não fui embora no primeiro ano, nem quando terminámos em quarto lugar, apesar do avião [risos]. Vou embora quando entendo que passados sete meses estaria fora do Sporting e tenho esta oportunidade para ir para o clube que eu quero. O Sporting vai seguir em frente e continuar a ganhar.»

[Houve revolta no balneário?]

«Não houve revolta nenhuma, os jogadores ficaram tristes e ansiosos. Sente-se um ambiente muito diferente. Há jogadores aqui que estiveram comigo durante todo o período. É o clube que tem de anunciar o próximo treinador.»

[Percebe a frustração dos adeptos?]

«Esta foi a melhor fase da minha vida. Toda a gente no Sporting sabe a importância que tiveram para mim, percebo que os adeptos estejam divididos, mas hoje ainda não é a despedida. Não vou fazer nenhuma despedida aqui porque temos mais dois jogos.»