Ruben? Ou Rúben? O nome de um dos treinadores mais impactantes da história do Sporting foi escrito das duas formas ao longo dos últimos anos.

Quatro anos e meio, cinco títulos e muitos «Rubens» e «Rúbens» depois da chegada do treinador de 39 anos aos leões, estava mais do que na hora, a dois dias da viagem para Inglaterra, de clarificar um tema sensível.

Afinal de contas, como é Amorim foi registado pelos pais a 27 de janeiro de 1985?

O ainda treinador do Sporting reagiu com uma gargalhada à questão colocada pelo Maisfutebol e respondeu logo a seguir: «O meu nome não tem acento. A primeira vez que vi foi no Qatar [onde Ruben Amorim terminou a carreira de futebolista em 2015/16] e deixei estar porque... era o Qatar [risos]. Mas o meu nome não tem acento. No registo inicial é Ruben... sem acento», esclareceu.