Ruben Amorim voltou a estar descomplexado, sem melindres e completamente seguro do que diz. Até quando confrontado sobre a ligação que tem a Antero Henrique e a recentes informações que colocam uma suposta empresa do ex-dirigente do FC Porto no negócio que levou o treinador para Alvalade, Ruben Amorim respondeu com um sorriso.



«Em relação à minha relação com ele [Antero Henrique], que é familiar, pelo sim, pelo não, ainda esta semana falei com ele para ver se ganhávamos hoje. São coisas do futebol, é normal. A nossa missão é enfrentar o Paços de Ferreira, que vem de seis vitórias consecutivas, o que não é normal às vezes sequer num clube grande.»



Ruebn também não se quis meter na recente troca de opiniões entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição. O treinador do Benfica pediu aos jogadores para serem mais sérios e simularem menos, o do FC Porto disse que os atletas são o melhor que o futebol tem. Amorim ficou de fora.



«Nós só queremos é ganhar ao Paços. Hoje em dia ouvem-se muito mais coisas, porque não há público e parece que os bancos de suplentes falam muito mais. Portanto, vamos mas é lá despachar esta pandemia, vacinar as pessoas e o futebol volta ao normal. Os microfones até são postos em zonas propícias para se ouvirem mais coisas, para dar interesse.»