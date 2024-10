No quarto dia da «novela Manchester United», Ruben Amorim ainda não confirmou a saída do Sporting para os Red Devils. O ainda treinador dos leões garantiu que nesta sexta-feira falará abertamente sobre o assunto, mas, ainda que por meias-palavras, deu a entender que a ligação ao clube de Alvalade está mesmo a chegar ao fim, garantindo que a «novela» (palavras do próprio) está nos últimos capítilos

«Se o desejo de sair a bem será cumprido? Será cumprido, sem dúvida nenhuma», disparou para acrescentar depois de um breve momento de silêncio: «Será cumprido, se sair...», pontuou, arrancando sorrisos numa sala de imprensa da academia de Alcochete repleta de jornalistas portugueses e britânicos.

Ruben Amorim foi também questionado sobre se tinha consciência de que estava a partir corações, como o de um adepto de provecta idade entrevistado pela SIC que não escondeu a emoção após ser confrontado com a iminente saída para o futebol inglês. «Principalmente também o meu, mas sou eu que decido. Portanto, o que se passa comigo não é comparável ao que se passa com outras pessoas porque sou eu que decido o meu futuro. Sei que é difícil para toda a gente», referiu, garantindo por mais do que uma vez que após o jogo desta sexta-feira vai esclarecer tudo o que tiver de ser esclarecido.

«O que será?!», reagiu a uma questão sobre o porquê do incómodo denotado sobretudo na conversa com os jornalistas na terça-feira logo a seguir ao jogo com o Nacional da Taça da Liga.

«O nervosimo também passa por aí», acrescentou. «A situação é muito difícil. Quando não sei o que se pode dizer a certa altura, torna tudo mais difícil. Quando sou muito directo é muito mais fácil. A incerteza cria-me muita dificuldade e tenho problemas de comunicação como qualquer treinador. Mas diria que sinto mais cansaço. O que me deixa mais nervoso é muito claro, toda a situação em si. Está a acabar a novela, digamos assim.»

Ruben Amorim considerou ainda que sair da zona de conforto é algo importante. «Acho que todos os treinadores precisam disso. (...) Acho que na vida de toda a gente, e na vossa [jornalistas] também, há fases em que estamos muito bem na vida mas falta-nos qualquer coisa ou queremos qualquer coisa ou provar qualquer coisa e temos de dar um passo em frente em coisas que nos desestabilizam, que não sabemos se vai funcionar ou não, se estamos ou não a estragar o que temos de bom, mas acho que todos sentem isso. Vocês na vossa vida e os treinadores passam pelo mesmo», rematou.