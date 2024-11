De 'abalada', Ruben Amorim ainda fala como treinador do Sporting. E tem mais dois desafios pela frente - primeiro a receção ao Manchester City, depois uma deslocação a Braga. Na antevisão para o duelo com os ingleses, Amorim diz que, mesmo com assobios «comprava já» a vitória na despedida de Alvalade.

Admitindo que defrontar o City antes de assumir o United pode ajudá-lo no futuro, o técnico tem o foco no presente.

«São contextos completamente diferentes, não estou a pensar nisso. Amanhã serei treinador apenas do Sporting, a partir do dia 11 do Manchester United. Não sou ingénuo e sei que vão tirar conclusões deste resultado de amanhã. Mas não me importa muito, o meu foco é ser treinador do Sporting. A partir de dia 11 serei analisam como treinador do Manchester United», garantiu.

E, ainda sobre expectativas, Ruben Amorim quase que até preferia perder este jogo para que, quando chegasse a Manchester, tivesse menos pressão.

«As ilações que vão retirar do jogo podem ser enganadoras. Se o resultado foi muito negativo, as expectativas vão baixar e eu não acho que esse seja um mau ponto de partida quando começar com o Manchester United [risos]. Se ganharmos, vão pensar que chegou o novo Alex Ferguson, o que é muito difícil de manter. O que interessa é ganhar o jogo, ter uma boa despedida de Alvalade e começar uma nova vida em Manchester. Quero deixar os meus jogadores felizes e a equipa praticamente apurada para o play-off», resumiu.

O Sporting joga com o Manchester City pelas 20 horas desta terça-feira, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.