O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (4-0), em jogo da sexta jornada da Liga:

[Teme que os jogadores façam alguma gestão a pensar no Mundial?] «Os jogadores não pensam tanto nisso, eu na minha altura não pensava nisso. Se olharmos para o plantel do Sporting, não há um que seja titularíssimo da seleção. O Pote, o Trincão, o Nuno Santos, se facilitarem um pouco não tem hipótese de entrar nos 26 de Portugal, quanto mais de jogar. O Coates talvez tenha lugar garantido no Uruguai, mas com a experiência que tem não vai facilitar. Acho que os jogadores não pensam nisso e no nosso caso têm de ganhar um lugar na seleção, portanto têm de andar a 200 à hora.»