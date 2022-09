As convocatórias de Portugal para os AA (de Fernando Santos) e os sub-21 (de Rui Jorge) para os próximos compromissos internacional não incluíram qualquer jogador do Sporting e Ruben Amorim reagiu com naturalidade a esse facto.

«Os selecionadores fazem escolhas, eu faço as minhas e as minhas às vezes não são muito bem entendidas, como outras dos vários treinadores. Têm muito por onde escolher, principalmente na seleção portuguesa. Há muita qualidade e eu entendo perfeitamente», começou por dizer na antevisão ao jogo entre o Sporting e o Boavista, agendado para este sábado à noite no Bessa.

Para Amorim, o caminho é só um: rendimento.

«Os jogadores do Sporting têm de trabalhar mais e de jogar melhor para ganharem um lugar. Isto é um processo contínuo. Desta vez vão uns, aindam falta tempo para o Mundial e depois de passar o Mundial começa um novo trajeto para o Europeu. Os nossos jogadores são muito jovens e o que eles têm de fazer é melhorar, trabalhar bem e temos de evoluir os nossos jovens para chegarem aos sub-21. Já tivemos alguns lá e temos muito talento na academia. Temos de olhar para isso como uma motivação e não ficar zangados ou preocupados. Temos é de encontrar motivação para melhorar os nossos jogadores para eles terem lugar na seleção», apontou o treinador do Sporting.