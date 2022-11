O Sporting treinou esta manhã em Alcochete, numa sessão que contou com a presença do jovem Diogo Travassos, lateral direito da formação.

Nesta temporada, o jogador de 18 anos tem dividido o tempo de utilização entre a equipa B e os sub-19 dos leões, somando seis jogos ao serviço de cada uma.

Ruben Amorim ainda não contou com Daniel Bragança, Luís Neto e Nuno Santos que continuam entregues ao departamento médico.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, tendo em vista a deslocação ao terreno do Famalicão, agendada para as 20h30 do próximo domingo e a contar para a 13.ª jornada da Liga.