O médio Marco Cruz, de 19 anos, foi novidade no treino desta quarta-feira do Sporting, na preparação para a visita a Paços de Ferreira, na 31.ª jornada da I Liga, agendada para as 20h30 de domingo.

O jovem jogador, ex-FC Porto, a cumprir a segunda época nos leões, foi destaque numa sessão na qual o treinador Ruben Amorim não pôde contar com o defesa Jeremiah St. Juste, o médio Daniel Bragança, o extremo Jovane Cabral e o avançado Paulinho. Segundo o clube, todos «estão entregues ao departamento médico».

Marco Cruz já jogou esta época pela equipa B na Liga 3, pelos sub-23 na Liga Revelação e também pelos juniores, na UEFA Youth League.

O Sporting volta a treinar na manhã de quinta-feira.