O Sporting prosseguiu esta quarta-feira a preparação para a receção ao Desp. Chaves, com mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

A sessão ficou marcada pela presença de quatro jovens: Kauã Oliveira, Mauro Couto, Rafael Nel e Miguel Menino treinaram às ordens do treinador leonino, Ruben Amorim.

O Sporting, refira-se, fecha a Liga no sábado, com a receção ao Desp. Chaves. No final da partida, Alvalade será palco da cerimónia de entrega do troféu aos novos campeões nacionais.