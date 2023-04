O Sporting realizou esta sexta-feira mais um treino com vista à receção ao Famalicão e Ruben Amorim chamou à sessão três jovens que habitualmente alinham pelos sub-23.

O defesa-central Emanuel Fernandes e os médios Tiago Augusto e Lucas Dias reforçaram as opções do técnico leonino, que ainda não conta com os lesionados Jovane, Daniel Bragança, Paulinho e St. Juste.

Este sábado, o Sporting volta a treinar de manhã e Amorim projeta o encontro da 29.ª jornada da Liga (domingo, às 20h30) às 12h15.