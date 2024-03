O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações após a vitória na receção ao Boavista (6-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Sobre a substituição de Hjulmand ao intervalo] «Tem feito muitos jogos e já tinha amarelo. Para salvaguardar isso, e porque o Bragança tinha jogado muito bem com a Atalanta, foi muito difícil deixá-lo de fora. O Morita estava mais fresco e o Bragança veio dar muita qualidade entrelinhas. Um jogador mais cansado e com amarelo, foi essa a ideia.

[Sobre a lesão de Trincão] O Trincão tem um problema no pé e quando a medicação começa a perder efeito, começa a sentir mais. Amanhã tem de ir para a Seleção e será avaliado.

[Sobre as poucas opções ofensivas no banco] Podemos fazer várias coisas, podíamos reforçar o lado esquerdo, o Bragança joga bem entrelinhas, o Geny também. Há muitas nuances que podemos ter com os jogadores que temos. Mesmo assim, podíamos tornar a equipa diferente com os jogadores que tínhamos.»