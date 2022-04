São três as baixas certas para o jogo do Sporting frente ao Tondela, este sábado, da 29.ª jornada da Liga: Nuno Santos, João Palhinha e Feddal.

Os dois primeiros estão castigados e o defesa-central marroquino, revelou Ruben Amorim, está lesionado. Nesse sentido, José Marsà, jovem da equipa B, vai ser convocado.

«Temos dois jogadores castigados, o Feddal também sentiu uma dor no treino e vai estar fora, por vamos incluir o Marsà. O resto dos jogadores estão todos aptos», disse, em conferência.

«Estamos num bom momento para voltar a fazer grandes exibições. O Tondela mudou de treinador, joga num sistema diferente. Um treinador [Nuno Campos] que conhece bem o futebol português, com miúdos talentosos. Vai ser um jogo no qual o Tondela sabe que tem de fazer pontos, prevejo um jogo muito difícil, por isso temos de jogar bem e não sofrer golos», continuou, sobre a partida em si.

Numa altura tão tardia da época, as equipas procuram ainda mais desesperadamente a conquista de pontos. Será por isso este encontro em casa dos beirões mais difícil?

«Espero o normal de uma equipa que lita pela sobrevivência, com jogadores talentosos, que se apresenta num 5x4x1, o que nos tira muito espaço no nosso jogo. Teremos de ser agressivos e móveis. É uma equipa com muita mobilidade, muitos fortes a combinar, têm talento, são perigosos. Estão motivados, sem pressão, mas temos de ganhar e jogar melhor do que na semana passada.»

O Sporting defronta este sábado o Tondela, a partir das 20h30. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO aqui no Maisfutebol.