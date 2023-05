Dérbi como jogador, dérbi como treinador. Dérbi com as cores do Benfica no primeiro caso e no banco do Sporting no segundo. Ruben Amorim já esteve dos dois lados do dérbi de Lisboa e foi questionado sobre qual é o mais marcante que tem, na antevisão ao Sporting-Benfica deste domingo.

«Todos são marcantes. Talvez o primeiro, quando jogava pelo Benfica. Mas indo de encontro ao jogo de amanhã, o primeiro dérbi em Alvalade que ganhámos com golo do Matheus Nunes foi um passo muito importante, ficámos nove pontos à frente do Benfica. Foi um momento importante, creio que o Sporting não vencia há muito tempo um dérbi em Alvalade e esse foi o mais marcante», respondeu.