Minutos após a oficialização da transferência de Ruben Amorim para o Manchester United, o Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os contornos do negócio com os Red Devils.

A SAD leonina informou que vai receber 11 milhões de euros pelo negócio, confirmando-se o valor avançado pelo Maisfutebol.

Na mesma nota é referido que a SAD do Sporting poupa 1,658 milhões de euros relativamente à «extinção de direitos de crédito, registados com passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação».

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem, no seguimento do comunicado divulgado ao mercado no passado dia 29 de Outubro de 2024, informar o seguinte:

A Sporting SAD chegou a acordo com o Manchester United FC (adiante MUFC) com relação aos termos e condições da saída do treinador Rúben Amorim, em contrapartida do qual o MUFC pagará à Sporting SAD Euro 11.000.000.

Adicionalmente, a Sporting SAD terá um benefício de Euro 1.658.000, relativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação.»