O Sporting confirmou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o Manchester United vai pagar a cláusula de rescisão prevista no contrato de Ruben Amorim.

Segundo o comunicado do emblema de Alvalade, depois de os «red devils» terem manifestado interesse na contratação do treinador de 39 anos, os leões remeteram para o valor da cláusula, fixado em dez milhões de euros. Os ingleses, então, vão avançar para o pagamento.

O substituto de Amorim será João Pereira, sabe o Maisfutebol. O treinador da equipa B é encarado como uma solução de continuidade e já estava a ser preparado para assumir a equipa principal.

Depois de anunciar o despedimento de Erik ten Hag na manhã de segunda-feira, o United colocou Ruud van Nistelrooy como interino e virou atenções para Amorim, tendo definido o treinador português para suceder ao neerlandês em Old Trafford.

A imprensa desportiva inglesa deu conta das negociações com o técnico na última noite e, já esta terça-feira, Amorim fez manchete nos diversos jornais.

Na antevisão ao jogo com o Nacional, marcado para esta noite (20h15), o técnico recusou comentar a hipótese de rumar a Old Trafford. «Já estava à espera dessa [risos]. Obviamente não vou falar do meu futuro, porque disser se sim ou não, vou ter de comentar sempre. Desde o primeiro dia, disse que não ia falar no meu futuro. Tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting. Apenas isso. Não comento o meu futuro. Vamos seguir em frente.»

Já esta manhã, Amorim chegou a Alcochete de autocarro, juntamente com alguns dos jogadores, para um estágio mais curto antes do jogo da Taça da Liga. Logo à noite, Amorim deverá vai deparar-se com a reação dos adeptos, em Alvalade.

Depois de breves experiências no Casa Pia e no Sporting de Braga, Ruben Amorim foi contratado pelo Sporting, tendo a estrutura liderada por Frederico Varandas depositado dez milhões de euros (mais IVA e juros de mora) nos cofres dos minhotos.

Em Alvalade, Amorim pôs fim à seca de 19 anos dos leões e conquistou dois campeonatos. Venceu ainda duas Taças da Liga e uma Supertaça, tendo contribuído de forma decisiva para a evolução do Sporting nos últimos cinco anos, juntamente com Varandas e Hugo Viana, diretor-desportivo que vai assumir funções no Manchester City em 2025/26.

Nos 227 jogos em que esteve no banco leonino, Amorim somou 161 vitórias, 33 empates e outras tantas derrotas, fechando com uma percentagem de vitórias de 70,9 por cento. Esta temporada, bateu recordes com um arranque de Liga impressionante, que resultou em nove vitórias noutras tantas jornadas.

No Manchester United, a realidade é outra: a equipa ocupa a 14.ª posição da Premier League, com 11 pontos, a 12 da liderança, ao cabo de nove rondas. Os «red devils» recebem o Leicester esta quarta-feira, para a Taça da Liga Inglesa. Já no domingo, voltam a jogar em Old Trafford, para o campeonato, com o Chelsea.

Desde a saída de Sir Alex Ferguson em 2013, os «red devils» já tiveram seis treinadores: David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick e por último, Erik ten Hag.

O comunicado do Sporting na íntegra:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, informar o mercado nos termos seguintes:

1. O Manchester United FC manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respectiva cláusula de rescisão e para o valor de Euro 10.000.000,00;

2. O Manchester United FC manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula.

Lisboa, 29 de Outubro de 2024.

O Representante das Relações com o Mercado»

[artigo atualizado]