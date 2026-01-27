Sporting
Sporting dá os parabéns a Amorim: «Campeão Nacional de verde e branco»
Antigo técnico dos leões completa esta terça-feira o 41.º aniversário
Ruben Amorim completa esta terça-feira 41 anos de idade e o Sporting recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem ao antigo treinador.
«Campeão Nacional de verde e branco, Ruben Amorim celebra hoje o seu aniversário. Parabéns, mister», pode ler-se.
Atualmente sem clube, após ter deixado o comando técnico do Manchester United, conquistou três Ligas, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça ao serviço do Sporting.
Campeão Nacional de verde e branco, Ruben Amorim celebra hoje o seu aniversário 🥳— Sporting CP (@SportingCP) January 27, 2026
Parabéns, míster 🦁 pic.twitter.com/P7MfUDckX5
