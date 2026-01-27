Ruben Amorim completa esta terça-feira 41 anos de idade e o Sporting recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem ao antigo treinador.

«Campeão Nacional de verde e branco, Ruben Amorim celebra hoje o seu aniversário. Parabéns, mister», pode ler-se.

Atualmente sem clube, após ter deixado o comando técnico do Manchester United, conquistou três Ligas, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça ao serviço do Sporting.