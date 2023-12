Além de St. Juste e Iván Fresneda, com lesões duradouras, também Daniel Bragança é baixa confirmada para a visita do Sporting ao terreno do Vitória de Guimarães, este sábado.

A contas com um traumatismo na anca nas últimas semanas, o médio de 24 anos não recuperou par a partida da 13.ª jornada da Liga, confirmou Ruben Amorim.

«O St. Juste está fora, o Dani [Bragança] e o Fresneda também. Não há nenhuma recuperação», afirmou o treinador dos leões, em conferência de imprensa.

O Sporting, refira-se, defronta este sábado o Vitória, em Guimarães, a partir das 18h00.