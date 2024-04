Horas depois do triunfo frente ao Vitória de Guimarães, o plantel do Sporting regressou aos treinos, na Academia Cristiano Ronaldo.

Segundo pode ler-se no site do clube, os mais utilizados nessa partida «realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente às ordens de Ruben Amorim, com o grupo a estar já focado no clássico de domingo em casa do FC Porto».

O técnico dos leões concedeu aos jogadores dois dias de folga, antes do regresso aos trabalhos na quinta-feira.

O Sporting, refira-se, defronta o FC Porto no Estádio do Dragão no domingo, às 20h30. A equipa verde e branca está a duas vitórias do título.