Franco Israel prepara-se para fazer a estreia a titular pelo Sporting esta temporada, na sequência da lesão sofrida por Vladan Kovacevic e que vai deixar o bósnio fora da competição durante algumas semanas.

Isso mesmo confirmou Ruben Amorim esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Arouca, da quinta jornada da Liga.

«É juntar a dinâmica que temos na equipa, sabendo que a posição de guarda-redes é específica. Eles têm de aproveitar o espaço que têm. O Kovacevic teve este azar e se tudo correr bem, assumirá o Franco a baliza. E depois lutarão pelo lugar», disse, quando questionado sobre a competitividade na baliza leonina.

Caso aconteça alguma azar a Israel, será Diego Callai o eleito: «Quanto a mim, o Callai cresceu e acreditamos muito nele. Se o Israel perder o avião [está a voltar da seleção uruguaia], será o Calai.»

Além de Kovacevic, o treinador do Sporting revelou ainda que St. Juste, Rafael Nel e Diogo Pinto continuam entregues ao departamento médico, mas no caso do defesa neerlandês, este já está de regresso a Portugal.

«Podemos utilizá-lo na mesma posição, mas temos de ter mais cuidado com ele. Saber gerir melhor os seus tempos de ir para a frente, ter mais bola, jogar no meio. Tentar gerir melhor a situação dele nos treinos também», disse, sobre a abordagem que o clube terá daqui para a frente com o jogador de 27 anos, muito fustigado por lesão nos últimos anos.

O Sporting, refira-se, joga em casa do Arouca esta sexta-feira, a partir das 20h15.