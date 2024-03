Depois do triunfo deste domingo na receção ao Farense, o Sporting iniciou a preparação do jogo com a Atalanta na manhã desta segunda-feira, com uma sessão de treino em Alcochete.

Os jogadores titulares na véspera, como habitual, realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes futebolistas estiveram às ordens de Ruben Amorim no relvado.

Para terça-feira está marcada nossa sessão matinal, às 10h30, com 15 minutos abetos à comunicação social. A partir das 14h00, o treinador do Sporting vai projetar, em conferência de imprensa, o encontro com os italianos, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, agendado para as 17h45 da próxima quarta-feira, em Alvalade.