Os jogadores mais utilizados na vitória do Sporting ante o Dumiense (8-0), para a Taça de Portugal, na noite de domingo, fizeram «treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente às ordens de Ruben Amorim», de acordo com a informação prestada pelos leões na nota do treino da manhã desta segunda-feira.

A equipa verde e branca iniciou assim a preparação para o encontro ante a Atalanta, em Bérgamo, Itália, agendado para as 17h45 de quinta-feira e relativo à 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa.

No jogo ante o Dumiense, da quarta eliminatória da prova rainha, Franco Israel, Luís Neto, Sebastián Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança, Morten Hjulmand, Nuno Santos, Francisco Trincão, Paulinho e Geny Catamo foram os titulares. Entraram, na segunda parte, Marcus Edwards (51m), Viktor Gyökeres (62m), Eduardo Quaresma e Dário Essugo (ambos aos 76m). Os guarda-redes Antonio Adán e Diogo Pinto, além de Ousmane Diomande, Hidemasa Morita e Pedro Gonçalves, não foram utilizados.

Na manhã de terça-feira, o Sporting tem mais um treino em agenda.