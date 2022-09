O Sporting treinou na manhã desta quarta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, após a vitória de terça-feira diante do Tottenham por 2-0, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

Os jogadores titulares, Antonio Adán, Coates, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Pedro Porro, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves, realizaram trabalho de recuperação, enquanto que os restantes treinaram no relvado com a presença de muitos jovens da formação.

Jeremiah St. Juste, Luís Neto e Jovane Cabral continuam em tratamento das respectivas lesões.

Os leões estão já a preparar a deslocação ao reduto do Boavista no próximo sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, no Porto.