O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos, depois de ter garantido a passagem à final da Taça de Portugal, com um empate a dois golos no Estádio da Luz, diante do Benfica.

Na Academia Cristiano Ronaldo, o técnico Rúben Amorim teve à disposição todos os jogadores que não foram titulares diante dos encarnados, já que esses realizaram o habitual trabalho de recuperação, longe do relvado.

Sem tempo a perder, o Sporting já prepara a receção ao Benfica para o último dérbi da época, que acontece no próximo sábado, desta vez para o campeonato.

O jogo entre leões e águias está marcado para as 20h30, no Estádio José Alvalade.