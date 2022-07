Franco Israel

O adversário era de peso, mas o guarda-redes uruguaio contratado à Juventus teve uma noite bastante descansada. Raramente foi chamado a intervir e no golo sofrido nada podia fazer, pois foi surpreendido pelo cabeceamento para a própria baliza de Inácio. Saiu ao intervalo.

Rochinha

Mostrou alguns pormenores interessantes na estreia a titular pelo Sporting, o jogador de 27 anos. Ainda não está no ponto, mas isso seria difícil, pois só chegou ao Sporting há um par de semanas. Acabou por sair ao intervalo, ele que foi o jogador do trio da frente que esteve, ainda assim, mais discreto.

Francisco Trincão

Recebeu o segundo banho de sportinguismo esta noite e retribuiu em campo. Lançado no início da segunda parte, Trincão até esteve tímido nos primeiros minutos, mas depois deu um «cheirinho» daquilo que pode oferecer à equipa de Ruben Amorim. Entendeu-se bem com Porro e desequilibrou num par de lances bem à sua imagem. Num desses, de resto, deixou Pote na cara do golo.