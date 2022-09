O espanhol Pedro Porro está entregue ao departamento médico do Sporting, informaram os leões esta segunda-feira.

O lateral-direito tem um traumatismo no joelho direito, uma lesão contraída no jogo-treino diante do Vilafranquense, na sexta-feira. Também Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Luís Neto e Jovane Cabral estão inscritos no boletim clínico do emblema de Alvalade.

Na sessão desta segunda-feira, em Alcochete, Ruben Amorim ainda não contou com os jogadores internacionais e chamou nove atletas da formação: João Ferreira, Gilberto Batista, Gonçalo Braga, Marco Cruz, Domingos Andrade, Lucas Dias, Tiago Augusto, Rodrigo Marquês e André Gonçalves.

Esta terça-feira, pelas 10h00, há novo treino na Academia leonina.