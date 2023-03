O Sporting voltou a treinar esta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, com vista à preparação do encontro diante do Santa Clara, agendado para daqui a semana e meia.

Em Alcochete, Ruben Amorim continuou a não contar com os nove jogadores que foram chamados às respetivas seleções. Héctor Bellerín e Daniel Bragança continuam lesionados e fizeram tratamento.

Os leões voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30. O encontro diante do Santa Clara está agendado para sábado, dia 1 de abril, às 20h30.