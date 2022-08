A equipa do Sporting voltou esta quarta-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, depois do encontro do domingo frente ao Sporting de Braga.

Destaque para a chamada à equipa principal do jovem guarda-redes Francisco Silva, de 16 anos, no treino desta manhã.

O próximo treino está marcado para esta quinta-feira, às 10h00, com vista a preparar a recepção ao Rio Ave, a contar para a segunda jornada da campeonato, agendada para o próximo sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade.