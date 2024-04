Depois de dois dias de folga, o Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos, tendo em vista a preparação para o clássico frente ao FC Porto, de domingo.

Na nota publicada, os leões informam que Vando Félix, extremo de 21 anos da equipa B, foi chamado por Ruben Amorim à sessão que decorreu na Academia Cristiano Ronaldo.

O Sporting, refira-se, defronta o FC Porto no domingo, a partir das 20h30, em jogo da 31.ª jornada da Liga. A partida decorre no Estádio do Dragão.