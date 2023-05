A dois dias da receção ao Marítimo, para a 32.ª jornada da Liga, Ruben Amorim promoveu oito «bês» ao treino da equipa principal do Sporting.

Tiago Ferreira, Rodrigo Ribeiro, Mateus Fernandes, João Pereira, Diogo Cabral, Jesús Alcantar, Gonçalo Esteves e David Monteiro estiveram às ordens do técnico leonino, nesta quinta-feira.

Com Daniel Bragança já recuperado da lesão grave que sofreu na pré-época, o plantel do Sporting volta a treinar na manhã desta sexta-feira. Para as 12h15 está marcada a conferência de imprensa de Ruben Amorim.