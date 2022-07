O Sporting realizou este sábado mais um treino de pré-época, em Lagos, numa sessão que contou com a presença da comunicação social nos primeiros minutos.

Ruben Amorim, técnico leonino, continua sem contar com Jeremiah St. Juste: o defesa-central neerlandês está lesionado e ficou a fazer tratamento.

Quem também não apareceu no relvado foi Nuno Santos:o número 11 dos leões não está lesionado, mas ficou pelo ginásio a fazer gestão física.

Nos minutos da sessão abertos aos jornalistas, Ruben Amorim dividiu o plantel em três grupos: dois fizeram o tradicional «meiinho», enquanto o terceiro grupo, que tinha nomes como Pedro Gonçalves, Paulinho ou Matheus Nunes, foi trabalhando mais afastado, primeiro com bola e sem bola.

Nos dois «meiinhos», a boa disposição era evidente, mesmo com as caras novas do plantel como Trincão, Morita ou Fatawu.

O Sporting, refira-se, defronta a Roma, de José Mourinho, na próxima terça-feira, a partir das 20h00.