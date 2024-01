Um dia depois da vitória em casa do Desp. Chaves, o Sporting regressou aos treinos na manhã deste domingo, em Alcochete.

Segundo pode ler-se na nota dos leões, os mais utilizados na partida diante dos flavienses «fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente». De fora e entregues ao departamento médico continuam Iván Fresneda e Jeremiah St. Juste.

Refira-se no entanto, que St. Juste está mais próximo do regresso. O defesa neerlandês publicou uma fotografia em que surge no relvado, acompanhado de outros jogadores leoninos, tendo trabalhado no campo, mas ainda sob vigilância médica.

Nos próximos dias, de resto, St. Juste vai começar a treinar normalmente com os colegas, completando desta forma a recuperação total da entorse no tornozelo esquerdo.

Os comandados de Ruben Amorim vão agora gozar de um dia de folga e regressam ao trabalho na terça-feira, para preparar o jogo frente ao Vizela.