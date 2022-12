O Sporting foi multado em 1.836 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido à exibição de uma tarja no jogo ante o Vitória de Guimarães, em Alvalade, a 5 de novembro, durante o jogo da 12.ª jornada da I Liga.

A tarja em questão, com a frase «Amorim, a culpa não é tua», foi exibida após o primeiro golo da vitória do Sporting por 3-0, nas bancadas, pela Juve Leo.

A multa, como consta na decisão publicada na terça-feira, relaciona-se com «inobservância de outros deveres». Tratou-se de uma tarja com medidas superiores ao permitido e que foi exibida, no caso, no setor A14, fora da Zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos (ZCEAP) de Alvalade, que são o A16, A18 e A20. A punição não teve relação com os dizeres inseridos na tarja.

Como consta no Regulamento das Competições da Liga, só na ZCEAP é que «é permitida a utilização de megafones e outros instrumentos produtores de ruídos (…) bem como de bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza e espécie, de dimensão superior a 1m por 1m, passíveis de serem utilizados em coreografias de apoio aos clubes e sociedades desportivas».