Os onze jogadores do Sporting que foram titulares no jogo ante o Sporting de Braga, no domingo, realizaram «trabalho de recuperação pós-jogo» esta segunda-feira, informou o emblema leonino.

Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Matheus Nunes, Morita, Nuno Santos, Francisco Trincão, Paulinho e Pedro Gonçalves foram os onze nomes titulares no jogo que terminou com um empate (3-3) em Braga, a contar para a primeira jornada da I Liga 2022/23.

Já os restantes jogadores «treinaram no relvado às ordens de Ruben Amorim», informou o clube, dando conta de que o técnico «chamou ainda vários jogadores da formação para esta sessão».

Ainda fora das contas está o médio Daniel Bragança, a recuperar de lesão.

O Sporting folga na terça-feira e volta a treinar às 10 horas de quarta-feira, dia que marca, verdadeiramente, o início da preparação para a receção ao Rio Ave, da segunda jornada da I Liga (20h30).