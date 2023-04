Os futebolistas Daniel Bragança, Paulinho e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico e foram baixas no treino desta quinta-feira do Sporting, que iniciou a preparação para o jogo com o Casa Pia, menos de 24 horas após o empate ante o Gil Vicente, em Barcelos.

Os jogadores mais utilizados no jogo com os gilistas fizeram trabalho de recuperação. Já os restantes atletas do plantel treinaram normalmente no relvado.

Entre o elenco esteve o jovem guarda-redes Francisco Silva, de 17 anos, assim como o lateral-direito espanhol Héctor Bellerín, que já tinha sido integrado no grupo na terça-feira, na véspera da visita a Barcelos, numa deslocação para a qual não chegou a ser opção.

O Casa Pia-Sporting joga-se a partir das 18 horas de domingo.