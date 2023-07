O Sporting realizou mais um treino no estágio que está a fazer no Algarve, nesta temporada, e o treinador Ruben Amorim só não pôde contar com o contributo de um jogador.

Jeremiah St. Juste não esteve no relvado, pois cumpre «plano de recuperação física», de acordo com os leões.

De resto, o dia foi de Diego Callai, que celebra 19 anos nesta terça-feira.

Os leões têm agendado um particular com o KRC Genk nesta quarta-feira, a partir das 20h30, a primeira oportunidade para se ver a versão 2023/24 da equipa de Amorim.