O treinador do Sporting, Ruben Amorim, confirmou que o central neerlandês Jeremiah St. Juste ainda não pode ser opção para o jogo com o PSV Eindhoven, da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, mas que viajou para os Países Baixos (de onde é natural) para estar com o grupo e treinar com a equipa «o máximo possível» na fase final da recuperação.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Eindhoven, Amorim falou, além da parte física de St. Juste, da parte mental, dizendo que vê o jogador mais «feliz» e que ele até pode ser importante na recuperação de outro lesionado, Marcus Edwards, dada a relação entre ambos.

«O St. Juste não está apto para este jogo, veio porque já está a treinar com a equipa, a finalizar o seu processo de recuperação, mas já pode integrar partes do treino. Nós vamos jogar com o PSV e depois vamos ter um treino aqui, na manhã seguinte. E queremos o St. Juste a treinar com a equipa o máximo possível, queremos que ele sinta também a relação com os colegas, o ele voltar a sentir-se dentro de uma equipa, mas não está apto para este jogo e ainda falta algum tempo», começou por dizer Amorim.

«Ele sente-se muito bem, está feliz, nota-se que é outra pessoa, é muito importante, não só para ele, mas para o Marcus. Tem uma grande ligação com o Marcus e o Marcus está a passar por um momento de lesão, acho que a ligação entre os dois vai ajudar os dois a voltarem a ser importantes na equipa. Estamos no país dele, é um jogador claramente de seleção se não tivesse as lesões. Acreditamos muito nele, esperamos que recupere, porque nestes jogos de Champions, um jogador como o St. Juste – e ele provou isso no ano passado, em jogos como contra o Arsenal – é acima da média. Esperamos por ele, mas neste jogo ainda não vai estar apto», referiu Amorim.

St. Juste foi, recorde-se, a novidade no treino desta segunda-feira, antes da partida para solo neerlandês.