Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela no Estádio José Alvalade (jornada 1 da Liga 2023/24):

[Concorda que as substituições não tiveram o efeito que pretendia?]

«Sim, sim. A equipa não melhorou, não assentou o jogo. A verdade é que, mesmo não estando a jogar bem na segunda parte, tivemos oportunidades de golo e depois sofremos dois golos de rajada.

Consigo lembrar-me de um dos golos que é um pontapé de baliza em que ninguém fecha o meio, passe para o Moreira e passe para o avançado. Parecia que eles estavam a jogar sozinhos e isso é um bocadinho displicência.

Metemos jovens como o Afonso Moreira com 2-0. Queríamos assentar o jogo. O miúdo apanha a equipa a sofrer dois golos e sente alguma dificuldade. O Esgaio também apanha o jogo assim, o Daniel Bragança dá controlo do jogo e o Pote chega-se mais à frente e não dá tanto controlo. Foi um desenrolar de substituições que não ajudaram. Vou dormir um bocado mais descansado porque ganhámos e porque uma das substituições fez um golo. Nem tudo foi mau.»