Questionado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, sobre a falta de alternativas a Viktor Gyökeres no plantel do Sporting, Ruben Amorim garantiu que os leões têm alvos «bem definidos» no mercado.

«Acho que o plantel pode melhorar. Estamos a fazer por isso, mas como sabem temos alvos bem definidos e não desistimos até que seja impossível. Não estou preocupado, queremos melhorar o plantel, mas temos equipa para vencer o próximo jogo», começou por dizer o técnico leonino, antes de ser confrontado com o nome de Ioannidis, do Panathinaikos.

«Não falei em nomes, vocês é que falaram, mas vamos ver o que acontece», partilhou.

Sobre os três lesionados no plantel, Ruben Amorim iluminou de esperanças os sportinguistas relativamente à recuperação dos jogadores que estão entregues ao departamento médico.

«St. Juste? Ainda está a fazer o tratamento e está perto da família. O Rafael Nel está muito melhor e a recuperar bem. O Nuno santos está a recuperar muito bem, apesar de psicologicamente abatido com a situação. Quer muito voltar a jogar porque precisamos dele, gostamos muito da essência dele e faz muita falta à nossa equipa», concluiu.