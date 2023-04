Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisa a vitória sobre o Casa Pia, para a 27.ª jornada da Liga:

[sobre os três golos de Trincão] «Marcou na primeira jogada. Quando falo em desbloquear, é muito mais do que isso, é uma sequencia de jogos, épocas inteiras. O Trincão, desde que saiu de Braga, não parou em lado nenhum. É impossível alguém render assim. Encontrou aqui a sua casa, vai ser muito melhor no futuro, tem muito a melhorar. Hoje foi muito importante, num jogo que tivemos tudo para tornar tranquilo.»

[sobre Pote] «Entre golos e assistências, o Pote esta a fazer a melhor época dele, embora não pareça. E muitas vezes a jogar a médio. Assiste mais. Mesmo como médio, ele aparece muitas vezes junto à área. Até o Morita. Claro que o Pote prefere jogar mais à frente, mas temos de fazer escolhas. O Morita saiu com queixas do último jogo. Faço uma avaliação mais global: está com mais influência do que nos anos anteriores, mas marca menos golos e chama menos a atenção. Não queríamos que o Morita se lesionasse.»