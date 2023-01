Ruben Amorim foi confrontado nesta segunda-feira com o nome de Van Ewijk, lateral direito do Heerenveen que foi associado ao clube leonino como eventual sucessor de Pedro Porro, que tem sido alvo do assédio de outros clubes.

Sem falar diretamente sobre o defesa de 22 anos dos Países Baixos, o treinador do Sporting deixou uma garantia. «Quanto ao mercado, temos alguns alvos, não só a pensar no presente mas também no futuro. Não olho para a posição de lateral direito com uma obsessão.»

«Eu conto com o Porro e isto está a mudar muito. Até agora não fizemos nada. Isto está a mudar, as equipas estão a mudar muito para o 4x4x2, portanto vamos avaliar no futuro se precisamos de alguém ou não», explicou.

Nesta altura, as opções para o lado direito da defesa satisfazem o técnico leonino: «Neste momento, conto com o Porro, o Esgaio, o Travassos e o Esteves, que lateral que temos nas equipas A e B. Depois, logo se vê», rematou Ruben Amorim, em conferência de imprensa.