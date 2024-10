Não foi por falta de aviso aos sportinguistas. Ruben Amorim disse, em tom de brincadeira, a 11 de abril deste ano, que João Pereira podia ser o seu sucessor. Agora, em finais de outubro, o treinador da equipa B é o favorito para suceder a Ruben Amorim, que está de saída para o Manchester United.

Antes de uma visita ao estádio do Gil Vicente, a contar para a Liga, Ruben Amorim foi questionado se tinha pedido dicas ao então técnico da equipa sub-23 leonina, que já tinha vencido por duas vezes a equipa sub-23 dos gilistas treinada por Carlos Cunha. Cunha foi depois técnico interino da equipa principal do Gil Vicente, na reta final da época 2023/24.

«Não [ndr: pedi dicas]. Primeiro é preciso ter cuidado com o João Pereira, que ainda fica com o meu lugar, portanto máxima distância», afirmou Amorim, em jeito de brincadeira, em conferência de imprensa. O encontro terminou com uma goleada leonina, por 4-0.

Nesta mesma conferência, Amorim tinha garantido que não houve «entrevista» nem «acordo» com o Liverpool ou outro clube, numa altura em que já era fortemente associado à saída de Alvalade.

Entretanto, João Pereira 'subiu' do escalão sub-23 para a formação secundária, que joga a Liga 3, substituindo Felipe Çelikkaya. Um ano mais velho do que Ruben Amorim, João Pereira terminou a carreira em 2020/2021, já com Ruben Amorim como treinador do Sporting (na época em que são campeões).

Pereira jogou metade da temporada de leão ao peito e terminou com apenas cinco partidas disputadas. Sob bastantes aplausos, João Pereira encerrou o capítulo como jogador de futebol com um abraço a Ruben Amorim, de quem foi colega de equipa na Seleção Nacional.

Outra previsão mais próxima foi feita por Bruno Fernandes, médio do Manchester United e da Seleção Nacional, que no estágio da Seleção deste mês de outubro foi questionado se Ruben Amorim estaria preparado para dar o 'salto'.

«Em relação ao Amorim, demonstra que neste momento está preparado. Treinar o Sporting e ganhar campeonatos não é fácil, o Sporting esteve 20 anos sem ganhar campeonatos e o Amorim chegou e já ganhou dois, isso demonstra que o trabalho tem sido bem conseguido», disse.

«Se conseguir fazer o mesmo em Inglaterra, em Espanha ou noutro lugar qualquer nunca se saberá até lá chegar, mas tenho a certeza que as qualidades deles estão aos olhos de toda a gente», concluiu o internacional luso.