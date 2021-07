Anunciado como reforço do Paços de Ferreira, Antunes despediu-se do Sporting num momento de muita emoção.

Os leões partilharam o vídeo da despedida do lateral-esquerdo do balneário verde e branco, com o jogador claramente emocionado depois de ouvir rasgados elogios de Ruben Amorim.

«Estamos aqui para nos despedirmos do Vitorino [primeiro nome de Antunes]. Foi o gajo que me custou. Obrigado por tudo, Vitorino. És um gajo especial, e tudo o que precisares, só se não quiseres, ok?», disse o técnico do Sporting.

Depois, Antunes, visivelmente emocionado, assumiu que este foi o grupo em que se sentiu melhor ao longo da carreira, ouvindo ainda elogios de Coates e Hugo Viana.

O experiente jogador foi depois abraçado por todos os elementos que fazem parte da equipa principal do clube de Alvalade.

Ora veja o emocionante momento: