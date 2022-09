Ainda a recuperar das emoções fortes do Sporting-Tottenham (2-0), Ruben Amorim não perdeu a oportunidade de brincar um pouco com o filho, Miguel, no relvado do Estádio Alvalade, após o encontro da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No vídeo partilhado nas redes sociais pelo humorista César Mourao, é possível ver o treinador do Sporting a correr atrás do pequeno Miguel, divertido, acabando por tirar a bola ao filho.

Não é a primeira vez, de resto, que Ruben Amorim proporciona um momento destes. Em dezembro de 2021, depois de levar Miguel ao relvado de Alvalade, o técnico brincou com a situação.

«Fui jogar um pouco futebol com o meu filho, está aqui uma grande pressão para mudar o clube da criança, e portanto foi isso. Ele queria jogar à bola e eu levei-o a jogar à bola», explicou o treinador do Sporting, após a vitória frente ao Portimonense (3-2).