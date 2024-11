Praticamente encerrada a «melhor fase da vida» de Ruben Amorim, tal como o treinador tem dito nos últimos dias, o técnico ainda concedeu um último desejo aos sportinguistas - uma grande vitória do Sporting sobre o tetracampeão inglês, o Manchester City.

Terminado o encontro, Ruben Amorim e toda a comitiva fizeram uma volta olímpica no relvado, banhados pelos aplausos dos adeptos sportinguistas que, agora, ovacionaram de forma unânime o treinador do Sporting no último jogo de Amorim em Alvalade.

Pouco depois, os jogadores acabaram por levantar Ruben Amorim de forma eufórica, celebrando o resultado, e ainda deram uma série de 'calduços' à equipa técnica. Acima de tudo, houve muita emoção tanto no relvado como nas bancadas. Amorim manteve-se algo estóico, emocionado mas sem lágrimas aparentes.