Antes da receção ao Sporting, o treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, pôs as cartas na mesa e assumiu que os leões são a equipa que mais gosta de ver jogar no campeonato português.

Ora, questionado sobre essas palavras, Ruben Amorim agradeceu os elogios, mas garantiu que não se deixa iludir. Pelo meio, deu o exemplo da exibição do FC Porto frente ao Milan, a meio da semana, em Milão.

«Fico feliz [com as palavras de Jorge Simão], é um treinador muito experiente, com uma boa ideia, começou por baixo. Fico feliz por isso, vinha no autocarro [antes da receção ao Besiktas] a distrair-me com o jogo do FC Porto na Liga dos Campeões e a verdade é que o FC Porto fez uma grande primeira parte», começou por responder o treinador do clube de Alvalade.

«Todas as equipas têm bons momentos, há grandes equipas a jogar em Portugal e fico orgulhoso cada vez que essas equipas a lutar com menos meios contra outros adversários. Vejo com bons olhos [os elogios], mas não me iludo nada. Podemos perder com o Paços, e os jogadores do Sporting têm de ter essa ideia, não nos podemos deixar levar pelos elogios dos outros treinadores. Agradecemos muito, mas sabemos que o jogo vais ser muito difícil», acrescentou.

Nesse sentido, o técnico de 36 anos alertou que a partida em Paços de Ferreira será mais complicada do que a goleada ante o Besiktas: «Os jogadores estão preparados para mudar a competição, foram alertados que vai ser um jogo diferente. O Paços vai ser muito mais agressivo, quando os jogadores do Sporting olharem para o lado vão ter um adversário logo a pressionar.»

«O Paços conhece-nos muito melhor do que o Besiktas, não tem responsabilidade e por isso vai estar confortáveis. Têm lá o Antunes que, se bem o conhecemos, deve ter ajudado bastante. Foi isso que preparámos, um jogo mais físico. As sensações boas que tivemos com o Besiktas, com muito espaço para jogar, com o Paços vai ser completamente diferente. O jogo vai ser muito mais agressivo», completou.