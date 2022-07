O Everton oficializou esta quarta-feira a chegada de Rúben Vinagre, por empréstimo do Sporting até ao final da temporada.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o emblema inglês fica com opção de compra de 21 milhões de euros.

O lateral-esquerdo de 23 anos regressa, assim, a Inglaterra, onde já tinha jogado entre 2017 e 2020, então ao serviço do Wolverhampton. Recorde-se, de resto, que o Sporting contratou Rúben Vinagre na época passada precisamente aos Wolves. O jovem luso chegou por empréstimo e os leões acionaram depois a opção de compra de 10 milhões de euros por 50 por cento do passe.

Vinagre, que nem sequer integrou a pré-época às ordens de Ruben Amorim, tinha também interessados no campeonato português, mas optou pela mudança para a Premier League.

« A oportunidade de trabalhar com jogadores muito bons e com um treinador como Frank Lampard deixou-me empolgado para assinar. O treinador é uma lenda do futebol. Todos o conhecem e a oportunidade de trabalhar e aprender com ele e com Ashley Cole – um dos melhores laterais esquerdos do futebol – é enorme para mim», disse o novo camisola 29 dos toffees.

O jovem lateral cumpriu 18 jogos e anotou duas assistências em 2021/22, tendo sido muitas vezes preterido ora por Matheus Reis, ora por Nuno Santos para o corredor esquerdo.

[artigo atualizado]