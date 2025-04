Num fim de semana de «bons jogos», Rui Borges, treinador do Sporting, deixou umas palavras sobre o Clássico entre o FC Porto e o Benfica, marcado para este domingo às 20h30.

Questionado sobre uma possível «pressão» que o jogo coloca no Sporting, o treinador confessou que a equipa vai assistir à partida, mas o «foco total» é na receção ao Sp. Braga.

«A pressão existe há muito tempo. Os jogos que faltam é tentar ganhar. Um a um e dependemos só de nós. Pressão de ganhar e ser campeão? Não podia haver melhor pressão», começou por dizer em conferência de imprensa.

«A equipa técnica não passou o discurso de estarmos preocupados com o jogo do Clássico. Claramente que se vê o jogo, mas o foco total é o nosso e temos de ter qualidade para o ultrapassar e continuarmos a depender de nós», apontou.

Por fim, revelou onde e com quem vai assistir ao Clássico da segunda volta.

«Vamos estar em estágio e vamos estar a ver o jogo com toda a gente, equipa técnica e staff. E a jantar bem, se Deus quiser», concluiu.

O Sporting joga esta segunda-feira com o Sp. Braga, às 20h45. O Benfica visita o reduto do FC Porto, às 20h30. Pode acompanhar ambos no Maisfutebol.