Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Benfica por 1-0 naquele que foi o jogo de estreia nos leões:

[Sente que a confiança que a equipa recuperou é sustentável e vale mais por ter acontecido num Sporting-Benfica?]

«Não. Vale o mesmo, independentemente do adversário. É lógico que estes jogos são diferentes e por si só os jogadores já estão motivados de outra forma. É algo natural. Eu não precisava de os motivar nesse sentido. Precisava que eles se libertassem e não desconfiassem.

Na segunda parte, principalmente nos primeiros 15/20 minutos começámos a desconfiar um bocadinho. A perder bolas às vezes até sem grande pressão do Benfica e com tempo para tomar decisões melhores. Fomos desconfiando um bocadinho, perdemos alguns passes, mas depois conseguimos empurrar também o Benfica numa ou noutra bola em profundidade para o Viktor. Senti a malta ligada, mesmo quando houve alguma desorganização quando pressionávamos alto: a vontade era tanta e era o coração a falar, mas a atitude dos jogadores foi fantástica.

A parte difícil agora é passar a consistência que tivemos em 45 minutos para mais do que esse tempo. Passá-la para mais do que 45 minutos. No próximo jogo ter 60 e depois 70. É a consistência de nos vai levar a ganhar essa confiança e eles vão acreditando cada vez mais. Eles acreditam neles próprios: não podem duvidar, são campeões nacionais. Eles têm de estar motivados e vão falhar imenso, mas eu disse que não ia apontar nada do que eles falhassem. Ia apontar se eles não tiverem a atitude correta, mas depois do jogo de hoje jamais apontaria o que quer que fosse.»

[Que impacto pode ter este salto do Sporting para a liderança da Liga e o facto de passar o ano no primeiro lugar]

«O impacto é passar confiança para os jogadores. Eles têm de sentir que são bons, muito bons. Foram campeões nacionais porque são bons e essa passagem para o primeiro lugar dá essa confiança, logicamente. A motivação aumenta, a confiança aumenta, o acreditar aumenta, mas não podemos baixar os braços, porque isto vai ser uma luta até ao final. Eles vão agarrar-se àquilo que são, ao que têm sido estes três dias.»

[Choque emocional que os jogadores do Sporting sofreram no último mês e meio e que o presidente do Sporting assumiu existir, foi superado depois da vitória desta noite ou ainda é cedo para tirar essa conclusão?]

«Não olho para as coisas dessa forma. Olho para o que consigo controlar. Olho para a equipa e sinto-a bem, independentemente do choque que possa ou não ter havido. Acredito que houve, porque a sintonia com o Ruben era muito diferenciada e toda a gente de fora sentia e via isso. Acredito que teve um impacto inicial grande, mas isso é passado. Agora, a liderança é do Rui Borges: uma nova liderança, uma nova forma de pensar e de trabalhar. E eles estão muito recetivos e demonstraram isso mesmo no jogo.»