A quebra de resultados no Sporting veio após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, que causou um choque emocional no plantel, admitido por Frederico Varandas esta quinta-feira, na apresentação de Rui Borges.

Já o novo treinador dos leões assumiu que João Pereira herdou um fardo pesado.

«Tenho o mesmo pensamento. Estou focado no momento. Vai ser uma nova liderança. Quem entrasse a seguir, fosse o João ou outro treinador, iria ter algum desconforto. Observando de fora, poderia haver uma quebra emocional era nítida. Estava de fora e não me posso alongar. O que me importa é que o Ruben passou, um grande treinador que admiro imenso. Tem a sua liderança, o João também, mas a partir de hoje é a liderança do Rui Borges. Cada um tem a sua ideia e forma de ser e estar. Foco-me no que posso controlar. O meu foco é o plantel e o dia a dia», vincou o antigo técnico do Vitória de Guimarães.

Rui Borges garantiu que não vai «imitar» os antecessores e recusou entrar em comparações com Amorim e João Pereira.

«É tudo diferente. Conheço pouco o Ruben, tenho um grande apreço e admiração, identifico-me bastante com o que ele é enquanto treinador. Não sei como é que ele trabalha, vou percebendo a sua forma de comunicar, que é excelente. Sou eu próprio, não tento imitar ninguém. Sou de terras transmontanas, mirandelense com muito orgulho e ali trabalha-se. Foi isso que me trouxe aqui. Ser positivo, trabalhar e nunca duvidar dele, mesmo quando as coisas não correm como desejamos. Ninguém se deve comparar a ninguém. Cada um é como é. Uns são melhores numas coisas e piores noutras. Penso que sou um bom líder», rematou.